В Дагестане запустили чат-бот о частичной мобилизации

26 сен. 11:19

Минцифры Дагестан разработало чат-бот в мессенджере Telegram, который будет отвечать на вопросы пользователей о частичной мобилизации, сообщил руководитель ведомства Юрий Гамзатов.

"Минцифры Дагестана запустило чат-бот в Telegram о частичной мобилизации. Пользоваться ботом можно круглосуточно и с любого устройства: смартфона, ноутбука или компьютера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в чат-боте предусмотрена возможность получить ответы на вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, в том числе кто подлежит призыву, какое социальное обеспечение предусмотрено для мобилизуемых граждан, кому положена отсрочка.