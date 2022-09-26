Сентябрь в Казахстане завершится снегом

26 сен. 11:04

Согласно прогнозу синоптиков на последнюю неделю сентября в Казахстане, неделя будет холодной, со снегом и гололедом.

В ближайшие сутки в тыл циклону, уходящему на восток, будет распространяться холодный антициклон из районов Новой земли.

В северных, центральных и восточных регионах страны ожидается дождь, переходящий в снег, гололед, туман. Температура воздуха опустится ниже нуля - ночью до минус шести, днем на севере республики будет около плюс 1-6, на юге и западе - плюс 15-23. Ветер усилится, на юго-западе и юге Казахстана возможна пыльная буря.