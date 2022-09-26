СМИ назвали число жертв протестов в Иране

26 сен. 10:49

Иранское издание Didar News со ссылкой на государственное телевидение страны сообщило, что в результате погромов число в республике после смерти Махсы Амини погиб 41 человек.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Вашингтон и Европа поддерживают беспорядки и протесты в Иране.

В крупных иранских городах Ирана несколько дней идут погромы после гибели Махсы Амини. Были убиты двое сотрудников народного ополчения "Басидж". Еще двое граждан были убиты с огнестрельного и холодного оружия. По сообщениям СМИ, порядка 25 человек ранены.