Австрия, Венгрия и Болгария стремятся успеть запастись газом

26 сен. 10:42

В преддверии наступления сезона отбора газа из хранилищ, отстающие по уровню запасов в ПХГ страны ЕС - Австрия, Венгрия и Болгария, активизировали закачку газа.

Три эти страны к середине октября, вероятно, доведут запасы газа до 80%. Латвия заполнить ПХГ не успеет, ее хранилища заполнены примерно на 53%.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев - 42,4 млн куб м.

Отметим, что текущий сентябрь в Европе может стать самым холодным за последние 9 лет.

В среднем запасы газа в ЕС сейчас достигают 87,41%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.