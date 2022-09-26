Венесуэла заинтересована в широком использовании рубля на своих курортах

26 сен. 10:15

Более широкое использование рубля на курортах Венесуэлы пошло бы на пользу развитию туризма, сообщил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской страны Карлос Фариа.

"Не секрет, что Россия стремится расширить использование рубля, задействовав его и на других направлениях… Что касается Венесуэлы, это пошло бы на благо развитию нашего туризма, ведь, как мы знаем, сотни российских туристов летают на остров Маргарита", - заявил он на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что курорты страны уже посещают тысячи туристов из России. "Этот процесс был приостановлен из-за санкций, введенных против России и не позволяющих России использовать привычные маршруты для отправки самолетов на наш континент. Он будет перезапущен. Это очень поможет развитию туризма в нашей стране", - заключил министр.