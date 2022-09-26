Пожар на горе Кокшетау тушат с воздуха

26 сен. 10:03

Тушение загоревшейся растительности на горе Кокшетау продолжается, пилоты Казавиаспаса министерства по чрезвычайным ситуациям сбросили 75 тонн воды на очаги возгорания.

Забор воды осуществлялся из озера Айнаколь в поселок Боровое.

"Необходимо отметить, что для достижения максимального эффекта при тушении пожара с воздуха опытные пилоты Казавиаспаса проявляют мастерство, сноровку в борьбе с огнем. При сбросе воды летный состав должен строго выдерживать высоту слива", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар на горе Кокшетау на территории нацпарка "Бурабай" локализован. На сегодня угрозы распространения нет. Предварительная площадь пожара составила 300 кв м.