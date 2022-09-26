На Москву выпало 60% от месячной нормы осадков

26 сен. 9:57

Почти 40 мм осадков выпало в Москве за выходные, это 60% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, до конца месяца в столице ожидается дождливая погода, наибольшее количество осадков на этой неделе выпадет в среду.

"24 сентября выпало 27 мм осадков, 25 сентября - 10,5 мм, и 26 сентября, сегодня утром, выпало еще 2 мм. Вместе получается 39,5 мм осадков на базовой метеостанции ВДНХ, и это 60% от месячной нормы небесной влаги. Месячная норма в Москве составляет 65 мм", - цитирует синоптика ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что эта рабочая неделя в столице также будет дождливой. Наибольшее количество осадков ожидается в среду.