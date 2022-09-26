Председатель Госдумы начал визит в Баку

26 сен. 10:00

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с визитом в столицу Азербайджана.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, спикера встретили первый зампредседателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и другие официальные лица.

Ранее сообщалось, что в ходе своего приезда Володин встретится с главой Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Стоит добавить, что это вторая официальная поездка председателя Госдумы в Азербайджан. Первый раз он посетил страну в 2018 году. Тогда у него состоялись встречи с президентом республики Ильхамом Алиевым и Сахибой Гафаровой, где стороны обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие на международных площадках, сближение национальных законодательств.