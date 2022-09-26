Два бегуна погибли в ходе экстрим-забега в горах Архыза

26 сен. 9:46

Экстремальный горный забег Alpindustria Arkhyz Race из Архыза в Красную Поляну был прерван непогодой и трагедий - погибли двое участников.

Известно, что погибшие - 33-летняя Кристина Безуглова из Ленинградской области и 18-летний Алексей Васильев из Свердловской области - участвовали в забеге на дистанции 38 км.

Молодой человек лидировал в ходе гонки, на пункте питания на 19 км он был в хорошем настроении и самочувствии. На 25 км дистанции спортсмену стало плохо, другие участники и волонтеры начали спускать его вниз. В пути проводились реанимационные мероприятия, спасти спортсмена не удалось.

В ходе забега резко ухудшились погодные условия на дистанции, на высокогорье выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля по Цельсию. Гонку прервали ночью, но на старт вернулись не все. До одной участницы дозвониться не удалось. Позже спасатели обнаружили 33-летнюю спортсменку в нестабильном состоянии, медикам не удалось ее спасти.

Причина смерти обоих бегунов пока не установлена, отмечается в Telegram-канале организаторов забега.