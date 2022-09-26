Нефть падает ниже январских минимумов

26 сен. 9:29

Торги в понедельник продолжились падением цен на нефть, которые уже в конце прошлой недели достигли январских минимумов.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к на 09:14 мск, Brent терял 1,44%, опускаясь до $84,91 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах в Нью-Йорке (NYMEX) составила к этому времени $77,69 за баррель, что на $1,33 ниже значения предыдущей сессии.

Нефть Brent за прошлую неделю потеряла 5,7% стоимости, WTI - 7,1%. Неделя завершилась на минимальных значениях с января.