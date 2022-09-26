В США не хотят видеть Байдена на президентских выборах

26 сен. 9:25

Более половины сторонников американских демократов не желают видеть действующего лидера страны Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году, говорят данные опроса, проведенного изданием Washington Post совместно с телеканалом ABC News.

Опрос показал, что 56% демократов и независимых сторонников партии заявили, что собираются выбрать другого кандидата. При этом 75% демократов не хотят голосовать за Байдена, которому в 2024 году исполнится 82 года. Выдвинуть действующего президента хотят лишь 35% респондентов.

Кроме того, наиболее популярной среди опрошенных оказалась кандидатура экс-главы государства Дональда Трампа – 47% республиканцев хотят видеть его участником выборов, 46% ответили отрицательно.

Стоит добавить, что телефонное исследование проводилось с 18 по 21 сентября, приняли участие 1006 человек. Статистическая погрешность составляет около 3,5 процентных пункта.