Владикавказ частично останется без света

26 сен. 9:15

Электроснабжение части абонентов будет приостановлено во Владикавказе и нескольких районах Осетии 26 сентября.

Как сообщает пресс-служба "Россети Северный Кавказ", с 9.00 под ограничение попадут дома жителей улиц М. Горького (97-117, 114-132), Пионеров (19-37, 16-30), Годовикова (7-27, 8-30), Гудованцева (28-46, 27-47), Побежимого (2-32, 1-47, 66-72), З. Магкаева (1-61,71-73), Куйбышева (110-114, 87-91), Островского (2-12), К. Маркса (101-151, 100-104), К. Кесаева (11-45, 20-72), Веселая (1-7, 2-10), проспекта Коста, 252 республиканской столицы.

Также с 10.00 свет отключат в поселке Спутник - электричества здесь не будет до 14.00. В это же время подачу электроэнергетики ограничат и для жителей поселка Балта, восстановят свет здесь только в 17.00.