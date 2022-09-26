В РФ продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортов

26 сен. 9:11

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 октября, информирует пресс-служба Росавиации, напоминая, что режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 октября 2022 года", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.