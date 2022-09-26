В Казахстане стартуют учения коллективных сил ОДКБ

26 сен. 8:26

В Жамбылской и Алматинской областях Казахстана в понедельник, 26 сентября стартуют учения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022". Об этом информирует пресс-служба пресс-служба Минобороны республики, уточняя, что учения продлятся до 8 октября.

"В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что командно-штабное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2022" предусматривает отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

Цель учений "Поиск-2022" – отработка организации и ведения разведки силами и средствами разведывательных органов государств - членов ОДКБ в интересах коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

Специальное учение "Эшелон-2022" нацелено на отработку вопросов организации материально-технического обеспечения. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.