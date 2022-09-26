Юг России прогреется до +30

26 сен. 8:45

Потепление до 25-30 градусов прогнозируется на юге России в ближайшие дни. Заметных осадков не ожидается, а Черное море будет оставаться теплым, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Августовская и даже июльская погода ожидает юг России. В континентальных районах Краснодарского края в понедельник уже будет 25 градусов, а в последующем потеплеет до 28-30 градусов. Каждый день температура будет повышаться на 1 градус с 26 числа. Существенных осадков не прогнозируется. На Черноморском побережье тоже будет возвращение лета. В Сочи в понедельник еще 24-25 градусов, а во вторник - уже 26-28 градусов", - цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что температура воды на курортах Черноморского побережья тоже будет очень комфортной в ближайшие дни - 22-23 градуса тепла