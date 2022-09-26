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Природный пожар продолжает полыхать на горе Кокшетау

Природный пожар продолжает полыхать на горе Кокшетау

Пилоты Казавиаспаса министерства по чрезвычайным ситуациям сбросили 75 тонн воды при ликвидации возгорания растительности на горе Кокшетау, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что для тушения пожара и предупреждения распространения огня 25 сентября был задействован вертолет Казавиаспас. Забор воды осуществлялся из озера Айнаколь в поселок Боровое.

Ранее сообщалось, что пожар на горе Кокшетау на территории национального природного парка Бурабай локализован. Предварительная площадь пожара составила 300 кв м, угрозы распространения и пострадавших нет, сообщает Sputnik Казахстан.

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