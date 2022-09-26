Природный пожар продолжает полыхать на горе Кокшетау

26 сен. 7:45

Пилоты Казавиаспаса министерства по чрезвычайным ситуациям сбросили 75 тонн воды при ликвидации возгорания растительности на горе Кокшетау, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что для тушения пожара и предупреждения распространения огня 25 сентября был задействован вертолет Казавиаспас. Забор воды осуществлялся из озера Айнаколь в поселок Боровое.

Ранее сообщалось, что пожар на горе Кокшетау на территории национального природного парка Бурабай локализован. Предварительная площадь пожара составила 300 кв м, угрозы распространения и пострадавших нет, сообщает Sputnik Казахстан.