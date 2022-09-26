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Япония ввела новые санкции против РФ

Япония ввела новые санкции против РФ

Власти Японии ввели новые санкции против России из-за ситуации на Украине. В санкционный пакет была включена 21 организацию. Также правительство запретило поставки товаров, якобы связанных с производством химического оружия, сообщается на сайте японского Министерства экономики, торговли и промышленности.

Стало известно, что в частности, в списки организаций, в отношении которых действует запрет на экспорт из Японии, в том числе оказались ОАО "Мосэлектронпроект", АО "Энергия", НПО "Эталон", Институт теоретической и экспериментальной физики имени А. И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт".

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