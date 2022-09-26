В Венгрии заявили о провале санкционной стратегии ЕС

26 сен. 6:25

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что санкционная политика Европы полностью провалилась, так как экономика континента в результате оказалась в рецессии.

"Шаги, выбор, реакции Евросоюза на войну на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России, и наносят огромный вред европейской экономике, ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и все это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии", - сказал он, выступая в эфире радио Kossuth.