Махачкала отметила 165-летие

26 сен. 6:05

Праздничный митинг-концерт, посвященный 165-летнему юбилею города прошел в Махачкале, где на центральной площади Ленина горожан поздравили председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, мэр города Салман Дадаев, руководитель ансамбля "Лезгинка" Джамбулат Магомедов.

В рамках концерта к жителям республики обратился председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. "За нашего президента, за нашу великую Россию, за наших братьев, которые воюют на Украине. Мы живем один раз, и эту жизнь мы должны прожить, как настоящие мужчины, как научили нас наши предки",- цитирует его ТАСС.