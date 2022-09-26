Обзор СМИ Кавказа 19 - 25 сентября

С начала года в сфере промышленного производства Дагестана сохраняются высокие темпы развития. Так, индекс промышленного производства за январь – июль 2022 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составил 123,1%, информирует "Дагестанская правда".

Машиностроительный комплекс представлен в республике отраслями авиа- и судостроения, радиоэлектронной и электротехнической промышленностью, а также энергетическим машиностроением. Это более 30 предприятий, в частности завод "Дагдизель", концерн "КЭМЗ", "Авиаагрегат", завод им. Гаджиева, "Электросигнал", Буйнакский агрегатный завод, Каспийский завод точной механики, Южносухокумский электромеханический завод, Кизлярский электроаппаратный завод.

АО "Завод им. Гаджиева" в рамках реализации инвестиционного проекта "Расширение производства винтовых скважинных насосов для нефтедобычи" построил новый литейный цех, работающий по технологии вакуумно-пленочного формования, что позволило повысить качество продукции, расширить номенклатуру, увеличить производственные мощности. В прошлом году завод поставил для ПАО "Северная верфь" рулевые машины, насосы, поворотные затворы. Для компании ЛУКОЙЛ - погружные насосы для нефтедобычи взамен установок немецкой фирмы и винтовые пары, которые использовались при ремонте ранее приобретенного зарубежного оборудования.

Концерн "КЭМЗ" вместе с ПАО "КамАЗ" разработал комплексную инвестиционную программу для автомобильной промышленности. Сейчас изготавливаются опытные образцы и проводятся испытания изделий. Определенный потенциал у республики имеется и в авиастроении. Концерн "КЭМЗ" реализует проект "Создание многоцелевого четырехместного двухдвигательного самолета МАИ-411 "Альфа-КМ" из композиционных материалов и проект "Создание многоцелевого пятиместного вертолета АП-55".

В рамках политики импортозамещения в республике продолжается работа по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, в первую очередь посредством кооперации с крупными госкорпорациями и компаниями.

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Специалисты отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений Минприродных ресурсов и экологии республики вместе с представителями ФГУ "Западно-каспийское бассейновое водное управление" и ФГБВУ "Центррегионводхоз" провели комиссионное обследование водных объектов. В ходе проверки комиссия определила объекты, нуждающиеся в экореабилитации и восстановлении", информирует местная газета "Сердало".

Наибольшую обеспокоенность специалистов вызвали пруд в Малгобеке и река Назранка в Назрани. Результатом обследований стал акт комиссии, в котором указаны все водные объекты, на которых необходимо провести работы, в том числе экологическое восстановление и реабилитация. Минприроды республики направило запрос в Федеральное агентство водных ресурсов с просьбой внести данные мероприятия в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

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Как сообщили газете "Северная Осетия" в местном Минсельхозе, темпы заготовки кормов в этом году почти вдвое выше, чем в прошлом году. План заготовки выполнен уже на 80%. Силоса приготовлено 11,5 тыс. тонн. Хозяйства, пострадавшие от засухи, для заготовки силоса использует листостеблевую массу кукурузы с наиболее пострадавших участков, которые дадут мало зерна. Идет и заготовка сенажа. Пока основная масса животных сельхозпредприятий республики пасется на горных лугах. Тем не менее пастбищ уже не хватает. Особенно после того как в республику по программам развития фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм, агростартапов за последние 5 лет завезли 4,5 тыс. голов крупного рогатого скота, а также немало овец. "Меньше выделяют под кормовой клин и в самих хозяйствах, – посетовал заместитель министра сельского хозяйства республики Ибрагим Рубаев. – Если 10–15 лет назад кормовые культуры размещались на 60 тыс. га, то теперь только на 5 тыс. га. Отсюда и увеличивается нагрузка на горные угодья.

С 15 октября скот с гор начнет возвращаться на равнину. В ряде хозяйств, где недостает собственных кормовых угодий, уже приобретают фураж на стороне, для них себестоимость конечной продукции в виде молока и мяса в стойловый период заметно повышается. Издание также замечает, что со временем могут возникнуть кадровые проблемы. Если в настоящее время пастухов для выпаса скота в горах еще хватает за счет старых кадров, то со временем здесь может возникнуть дефицит работников, поскольку молодежь неохотно идет в пастухи, несмотря на приличную зарплату. В целом же и кадры, и правильная организация производственного процесса, соблюдение темпов и качество работ пока позволяют обеспечить успех на кормовом поле, говорится в статье.

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С февраля 2022 года Абхазия включилась в оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. По данным агентства "Абхазия-информ", в общей сложности из республики отправлено около 60 тонн груза на 6 машинах. Грузы состоят из одежды, продовольствия, питьевой воды и различных товаров первой необходимости. 12 сентября в ДНР выехала очередная колонна МЧС с гуманитарным грузом весом около 20 тонн. В феврале 2022 года в Абхазию с территории ЛНР были эвакуированы беженцы в количестве 55 человек, с территории ДНР – 77 человек. Беженцы также регулярно прибывают самостоятельно. На сегодняшний день в пансионате "Айтар" проживает 35 беженцев. Все расходы, связанные с их проживанием и питанием, взяло на себя абхазское правительство.

Летом сотрудники МЧС республики работали на территории освобожденных участков ЛНР для оказания помощи в проведении аварийно-спасательных работ. Они разбирали завалы, возникшие в результате обстрелов; привлекались для медицинского обеспечения при проведении АСР; принимали участие в разминировании освобожденных территорий; выполняли работы по поиску и извлечению пострадавших в эпицентре взрыва склада боеприпасов в городе Красный луч. С февраля сотрудники МЧС с территории ДНР вывезли тела троих граждан Абхазии погибших в боях.

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Совместный концерт югоосетинского Государственного ансамбля песни и танца "Симд" им. Б. Галаева и Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М. Годенко, посвященный 32-ой годовщине Дня провозглашения республики, с аншлагом прошел на сцене госдрамтеатра им. К.Хетагурова в Цхинвале. Концерт легендарных ансамблей стал долгожданным событием: билеты были раскуплены за несколько недель до начала концерта. Русский дух и осетинский темперамент, обретя хореографическое воплощение, предстали перед ценителями национального искусства во всем многообразии пластики и музыки. Концертная программа двух ансамблей состояла из хореографических шедевров, являющихся бережно хранимым золотым фондом. Яркие костюмы, удивительное хореографическое искусство, высокое исполнительское мастерство, проникновенная запоминающаяся музыка не могли не покорить публику, пишет газета "Южная Осетия".

Программу предваряло выступление мужского хора ансамбля "Симд". Героические песни осетинского народного песенного искусства прозвучали в этот вечер со сцены госдрамтеатра. Вниманию публики был представлен осетинский народный массовый танец "Симд", который является жемчужиной национального танцевального искусства и символом осетинской культуры, отражающей дух народа. Каждый номер творческого коллектива зритель принимал восторженно. Искрометные номера, передающие горячий характер осетин, вызывали в зале шквал аплодисментов. Затем мастерство и талант продемонстрировал Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири. Сибирский характер — мощь, красота и удаль — вызывали отклик в сердцах зрителей.

Министр культуры РЮО Рада Дзагоева отметила, что на югоосетинской сцене встретились две богатейшие культуры — русская и осетинская. "Казалось, что сцена не выдержит и расплавится под искрами, которые сыпались от каждого танцевального номера. Схлестнулись русский дух и осетинский темперамент. Это яркое событие в культурной жизни республики", — отметила она.

По словам генерального продюсера ансамбля танца Сибири Гурама Квициния, Осетия для него давно была желанной площадкой для проведения совместного концерта. "Осетия мне близка, потому что я родом из Абхазии, и, как мы знаем, абхазы и осетины перенесли одну и ту же трагедию, жили в самые страшные годы войны. Осетинский народ — открытый и мужественный. Сегодняшний концерт стал олицетворением того, что здесь живут очень талантливые люди", — сказал он, отметив, что совместные концерты в рамках большого гастрольного тура — это уникальный проект, который был им задуман еще в 2011 году.