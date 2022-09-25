Правительство РФ займется качеством жизни в Северной Осетии

25 сен. 5:07

Одним из приоритетов работы правительства России остается дальнейшее повышение качества жизни в Республике Северная Осетия - Алания, заявил заместитель председателя правительства России и куратор Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) Александр Новак, говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.

"Только за 2021 год в экономику республики было проинвестировано 9 млрд рублей. Всего за год этот показатель вырос вдвое. В этом году в экономику региона привлекут еще почти 11 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Здесь строятся дороги, социальные и инфраструктурные объекты, появляются новые инвестиционные проекты. За счет ведущегося строительства современных туристических комплексов постепенно возрастает туристическая привлекательность. При этом в приоритете у правительства остается дальнейшее повышение качества жизни в Алании", - цитирует слова Новака ТАСС.

Вице-премьер также поздравил жителей Северной Осетии с 1100-летием крещения республики. Напомним, основные торжества проходят в регионе 24 - 25 сентября.