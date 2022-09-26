NASA отложило запуск корабля к Луне

26 сен. 3:06

США отложили запуск своей лунной миссии на сверхтяжелой ракете-носителе Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне, которая планировалась на 27 сентября, на неопределенный срок из-за погодных условий, говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"На основе прогнозов наших партнеров в Национальном центре по наблюдению за ураганами и в Космических силах США мы приняли решение перенести запуск с 27 сентября", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Запуск отложен в связи с тем, что на Флориду, откуда он должен производиться, надвигается тропический шторм "Иэн".