СМИ: Европу ждет первое испытание холодом

26 сен. 1:04

На Западную Европу идет резкое похолодание: уже в середине следующей недели температура в Лондоне опустится почти на пять градусов по Цельсию ниже средней, во Франкфурте - на 3,5 градуса, а в некоторых частях Франции и Испании - на 3-4 градуса, сообщили синоптики из компании Maxar Technologies Inc., пишет Bloomberg.

Резкое похолодание проверит ее решимость противостоять энергетическому кризису на фоне сильного дефицита топлива. К тому же, существуют реальные опасения, что спрос на электроэнергию со стороны домохозяйств из-за погодных условий может увеличиться.

Так, в Великобритании уже наблюдаются признаки увеличения спроса на газ ранним утром из-за низких температур, сообщил сетевой оператор National Grid Plc.