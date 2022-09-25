Референдумы о вхождении Донбасса в Россию признаны состоявшимися

25 сен. 21:58

Как сообщил сегодня глава общественной палаты ДНР Александр Кофман, за три дня в референдуме о вхождении в состав России приняли участие более 50% избирателей, в связи с чем референдум является состоявшимся.

"Согласно международным нормам, референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовали 50% плюс один избиратель. Этот рубеж достигнут", - сказал Кофман.

Та же картина в ЛНР, где за три дня также в референдуме поучаствовали более 50% избирателей. "На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся", - приводит ТАСС слова главы ЦИК ЛНР Елены Кравченко.

Точная явка на референдуме в ЛНР составила 76,09% за три дня – пришли на участки 1035422 человека. Точная явка на референдуме в ДНР – 77,12%, или более 1,2 млн человек.