Аксакалы Ингушетии займутся возрождением национальной кухни

25 сен. 21:43

Организатор проекта "Кухня предков" Магомед Мальсагов рассказал сегодня о планах записать порядка 20 видеоматериалов о национальных блюдах Ингушетии, рецептами которых поделятся старейшины в горных и самых дальних селениях республики. Цель проекта – возрождение национальной ингушской кухни.

"Я беседовал с другом из Кабардино-Балкарии, мы обсуждали кухни наших народов, а когда он начал перечислять блюда, я задался вопросом, почему у нас сейчас осталось так мало национальных блюд. Так пришла идея проекта "Кухня предков", в рамках которого планируется выезды исследовательских групп в том числе в отдаленные горные районы Ингушетии для сбора рецептов", - приводит слова Мальсагова ТАСС.

"Кухня предков" стремится привлечь внимание жителей республики к необходимости сохранения национальной кухни ингушей и обучения ее рецептам молодежи. Пока планируется организовать три исследовательские группы по пять студентов. "Мы объявим прием заявок от населения на уникальные рецепты ингушской народной кухни, параллельно будем вести работу с архивными данными, встречи с краеведами и старейшинами, а также с этнографами", - поведал Магомед Мальсагов.

Проект "Кухня предков" реализуется благодаря гранту от молодежного форума "Машук".