Север Германии потребовал от Берлина запуска "Северного потока-2"

25 сен. 21:28

Сегодня в германской общине Лубмин на берегу Балтийского моря прошла акция протеста с требованием запустить российский газопровод "Северный поток-2". С призывами к Берлину о разморозке проекта на улицы вышло порядка 3,5 тыс человек.

Отметим, что Лубмин является точкой выхода на берег Германии газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как пишут немецкие СМИ, на акции протеста озвучивался лозунги "Чтобы у нашей родины было будущее – откройте "Северный поток-2". Участники митинга подчеркнули, что запуск газопровода позволит существенно снизить цены на углеводороды и электричество в Германии.

По сообщениям полиции, акция протеста прошла без нарушений.

Напомним, что германские власти неоднократно заявляли о невозможности запуска "Северного потока-2".