Сборная Азербайджана одолела сборную Казахстана в Лиге наций УЕФА – 3:0

25 сен. 21:15

Сегодня в Баку, на стадионе "Далга Арена" состоялся матч между футбольными сборными Азербайджана и Казахстана в рамках отборочных встреч в Лиге C VI тура Лиги наций УЕФА.

Матч завершился безоговорочной победой сборной Азербайджана – 3:0. Таким образом, завоевав 10 очков, азербайджанские футболисты обеспечили себе выход в финальный этап Лиги наций УЕФА со второго места в группе. Отметим, что победителем группы досрочно стала сборная Казахстана с 13 очками.

Лидерство казахстанцев не помешало хозяевам поля победить. Основное событие первого тайма – красная карточка Нуралы Алипу, защитнику сборной Казахстана.

Во втором тайме азербайджанская сборная забила два гола: сначала Алексей Марочкин на 66-й минуте, затем Филип Озобич на 74-й минуте. Третий гол в ворота казахстанцев забил Анатолий Нуриев в добавленное время.