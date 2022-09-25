У посольства Ирана в Париже произошли беспорядки

25 сен. 20:58

Сегодня у посольства Ирана во Франции произошли беспорядки. К иранской дипмиссии пришли несколько десятков человек, чтобы выразить протест против гибели в ИРИ Махсы Амини, задержанной полицией нравов за отказ носить хиджаб.

Согласно поступающим данным, протест очень скоро превратился в беспорядки и попытки нападения на посольство Ирана в Париже, в связи с чем на усмирение протестующих были брошены силы французской полиции.

Однако собравшиеся попытались дать отпор силовикам, и у иранской дипмиссии завязалась потасовка. СМИ отмечают, что полиция Франции в конечном счете жестко пресекла нарушения порядка.