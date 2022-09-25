В Тбилиси провели переговоры генпрокуроры Азербайджана и Грузии

25 сен. 20:42

Сегодня в Тбилиси состоялись переговоры генпрокурора Азербайджана Кямрана Алиева и генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе. Алиев прибыл в Грузию для участия в XXVII конференции Международной ассоциации прокуроров.

Генпрокуроры подтвердили тесные дружеские и деловые отношения Азербайджана и Грузии, отметив позитивное влияние этих связей на рост сотрудничества в юридической сфере.

Как пишет Спутник-Грузия, Алиев и Шотадзе говорили об обмене опытом в борьбе с преступностью, а также об успехах и вызовах уголовного правосудия в обеих республиках.