Сергей Меликов потребовал провести частичную мобилизацию в Дагестане без ошибок

25 сен. 20:28

Глава Дагестана Сергей Меликов написал сегодня на своем Telegram-канале о необходимости проведения частичной мобилизации в строгом соответствии с поставленными президентом Владимиром Путиным задачами.

"Я уже ранее говорил об этом, но повторю снова: частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям. Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность", - предупредил Сергей Меликов.

Глава Дагестана распорядился немедленно отпустить тех граждан, которые не подходят под критерии частичной мобилизации, включая студентов, многодетных отцов и тех, кто "никогда в жизни не держал в руках автомат".

Также Сергей Меликов рекомендовал дагестанцам обращаться в республиканский военкомат о нарушении их прав при частичной мобилизации, пообещав разбираться с каждым случаем.