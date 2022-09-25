В Армении выбрали власти 18 общин

25 сен. 19:58

Сегодня в Армении прошли местные выборы. Органы самоуправления выбирали жители 17 общин Арагацотнской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской, Вайоцдзорской и Тавушской областей.

Как сообщили в ЦИК Армении, для выборов были открыты 314 избирательных участков и задействованы 497 технических устройств. Выборы продлились с 8:00 до 20:00 по местному времени.

За местными выборами в 18 общинах следили 4 армянские общественные организации (всего 210 наблюдателей), а освещали их 182 журналистах из 17 местных СМИ.