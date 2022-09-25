Турция отправила в Пакистан 12-й "Поезд добра"

25 сен. 19:43

Как сообщили в пресс-службе губернатора турецкой провинции Коджаэли, сегодня в Пакистан был отправлен 12-й "Поезд добра" с гуманитарной помощью для пострадавших от стихийных бедствий. Гуманитарные грузы собраны при координации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции.

12-й "Поезд добра" составил в длину 28 вагонов, общая масса гуманитарной помощи – 697 т, пишет агентство Анадолу.

Замгубернатора провинции Коджаэли Абдул Рауф Улусой сообщил, что общее число посылок в двенадцати отправленных в Пакистан поездах составило 62 тыс, и власти ставят цель довести их число до 72 тыс.