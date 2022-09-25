Минск осудил визит Нэнси Пелоси в Ереван

25 сен. 19:29

Глава МИД Беларуси Владимир Макей выступил сегодня с осуждением визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению, совершенного неделю назад.

"Я считаю, что визит такого рода "ястребов", которые рядятся в тогу миротворца, ничего хорошего не несет. Достаточно вспомнить ее визит на Тайвань, после чего произошло резкое обострение ситуации в регионе", - подчеркнул Владимир Макей.

Что касается стран-членов ОДКБ, то они не нуждаются в западной помощи в урегулировании каких бы то ни было проблем. "Я лично глубоко убежден, что странам ОДКБ не нужно полагаться на каких-либо миротворцев со стороны", - цитирует главу МИД Беларуси Белта.

Макей пояснил, что "ястребы" с Запада точно не принесут пользу ОДКБ. "Поэтому подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением", - заключил он.