Иран будет экспортировать на 2 млрд литров бензина больше

25 сен. 19:15

С запуском нового иранского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на острове Кешм "Бехин Кешм" мощностью 60 тыс баррелей бензина, который планируется в ближайшие три года, годовая мощность производства бензина в стране увеличится на 2 млрд л, сообщил управляющий директор НПЗ Хамед Дошман Фана-Язди.

"С вводом в эксплуатации этого НПЗ к мощностям по производству бензина в стране добавится 6 млн л в сутки, а это 2 млрд л в год", - сказал Дошман Фана-Язди, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Первый в стране НПЗ уже перерабатывает 35 тыс баррелей сверхтяжелой нефти, основными направлениями экспорта его продукции являются Индия и Китай, добавил управляющий.