Международная ассоциация "АзИз" поздравила всех с праздником Рош а-шана

25 сен. 18:57

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" обратилась сегодня с поздравлениями по случаю иудейского праздника Рош а-шана и наступления 5783 нового года по еврейскому календарю.

Дорогие друзья! Согласно еврейской традиции, в день Рош а-шана, еврейского Нового года определяется, какой будет в наступающем году судьба каждого человека и каждой страны на планете: в какой будет голод, а в какой – изобилие, в какой – война, а в какой – мир", - напомнили прежде всего в "АзИз".

"Так сложилось, что две страны и два народа живут в нашем сердце – Азербайджан и Израиль, евреи и азербайджанцы, и судьба их в равной степени близка и дорога нам. Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" и тысячи ее членов от всей души желают вам в новом, 5783 году по еврейскому календарю, мира и процветания Израилю и Азербайджану, счастья и благополучия нашим народам, здоровья, успехов и побольше радости каждому из нас", - пожелали в ассоциации.

"Пусть будет шумно и весело на улицах Иерусалима и Баку, пусть во исполнение слов наших пророков на скамейках их парков сидят убеленные сединами старики, а на их аллеях играют дети", - обратились члены "АзИз" к жителям Израиля и Азербайджана.

"Не секрет, что, несмотря на то, что наши страны разделяют тысячи километров, сами национальные характеры евреев и азербайджанцев, а также наши ценности и устремления очень похожи. Оба наших народа в равной степени дорожат своей историей и культурой, но одновременно умеют уважать историю и культуру других наций; оба народа открыты и гостеприимны; оба хотят жить в мире со своими соседями", - подчеркнули в ассоциации.

В "АзИз" заверили, что и в наступающем новому году ассоциация продолжит выполнять свою миссию сближения Азербайджана и Израиля и их народов, расширения культурных, экономических и политических связей, донесению до израильтян и евреев всего мира правды о происходящем в Азербайджане. "Сверх уже прозвучавших пожеланий мы желаем вам, чтобы новый год стал годом укрепления дружбы между нашими народами и годом разрешения всех наших проблем, а также чтобы мы почаще встречались друг с другом за столом на всех наших праздниках, будь то Песах или Новруз-Байрам, День Независимости Азербайджана или Израиля", - заключили в ассоциации.