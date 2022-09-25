Таджикистан и Кыргызстан ликвидируют восемь КПП на границе

25 сен. 18:43

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил сегодня журналистам о решении, которое позволит снизить напряженность на границе с Таджикистаном: Бишкек и Душанбе договорились о ликвидации восьми пограничных КПП.

"Принято решение убрать в некоторых приграничных зонах погранзаставы и посты, в местах дислокации которых возникали конфликты", - поведал Ташиев, уточнив, что каждая сторона закроет по четыре поста.

"Мы убираем погранзаставу "Тамдык", таджикская сторона – "Бедак". Наша погранзастава "Булак-Башы" тоже будет убрана, с таджикской стороны – погранзастава "Кех". Мы убираем погранзаставу "Катта-Туз", они – "Карачикхум". Убираем погранзаставу "Дача", они убирают пост "Шаршен"", - перечислил подлежащие ликвидации КПП глава ГКНБ Кыргызстана.

Он заверил, что в названных точках не будет ни военных, ни гражданских проверяющих. Также, по его словам, власти республик договорились ускорить делимитацию границы.