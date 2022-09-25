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Турция работает над вывозом российских удобрений из Черного моря

Турция работает над вывозом российских удобрений из Черного моря

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил сегодня, что Анкара стремится открыть внешние рынки для российских удобрений, в настоящее время застрявших в акватории Черного моря.

"Мы работаем с ООН в стамбульском координационном центре, чтобы устранить преграды для экспорта удобрений", - цитируют Чавушоглу турецкие СМИ.

Министр уточнил, что у вывоза российских удобрений из Черного моря есть вполне ясные перспективы. "Эта продукция России не входит в санкционный список, мы проводим работу по устранению сомнений, касающихся вопросов страхования, услуг и оплаты", - поведал глава МИД Турции.

Также Мевлют Чавушоглу отметил эффективность посредничества Турции в зерновой сделке: благодаря вывозу зерна из Черного моря цены на эту жизненно важную продукцию упали на 9%.

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