Турция работает над вывозом российских удобрений из Черного моря

25 сен. 18:28

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил сегодня, что Анкара стремится открыть внешние рынки для российских удобрений, в настоящее время застрявших в акватории Черного моря.

"Мы работаем с ООН в стамбульском координационном центре, чтобы устранить преграды для экспорта удобрений", - цитируют Чавушоглу турецкие СМИ.

Министр уточнил, что у вывоза российских удобрений из Черного моря есть вполне ясные перспективы. "Эта продукция России не входит в санкционный список, мы проводим работу по устранению сомнений, касающихся вопросов страхования, услуг и оплаты", - поведал глава МИД Турции.

Также Мевлют Чавушоглу отметил эффективность посредничества Турции в зерновой сделке: благодаря вывозу зерна из Черного моря цены на эту жизненно важную продукцию упали на 9%.