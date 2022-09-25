Вице-премьер Грузии констатировала обнуление оппозиции

25 сен. 17:58

Сегодняшняя грузинская оппозиция выглядит откровенно жалко и беспомощно – с таким заявлением в эфире Первого канала выступила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, комментируя поведение оппозиционных партий в парламенте республики.

"Я десять лет хожу в парламент, и такой жалкой, заброшенной и обнуленной оппозиции я не видела. Ни аргументов, ни мобилизации, ни команды, ни координации", - пояснила она.

В частности, она обратила внимание, что оппозиция перестала устраивать жаркие дебаты с представителями власти, как в прежние годы, и добавила, что обещанной членами партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" "горячей осени" ждать не приходится.

"Я не жду ни жаркой осени, ни жаркой весны и никакой жары, кроме как в летние месяцы. Ждем выборов 2024 года. По инициативе "Грузинской мечты" это будут электронные выборы, что меня радует больше всего. Раз и навсегда вскроется истинное лицо оппозиции", - отметила Тея Цулукиани.