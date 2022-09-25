США сообщили о регулярных секретных переговорах с Россией

25 сен. 17:43

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил сегодня NBC, что Вашингтон постоянно поддерживает секретную связь с Москвой сразу по нескольким закрытым каналам.

"Мы тщательно сохраняем секретность вопросов, связанных с деталями наших разговоров с российским правительством и Кремлем. Но мы подтверждаем, что связь есть", - сказал он.

Салливан подчеркнул, что Вашингтон напрямую связывается с Москвой на высоких уровнях, "что часто происходило в последние месяцы и даже дни". При этом он отказался уточнять, о каких ведомствах и каких каналах связи идет речь.