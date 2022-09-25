Таджикистан подтвердил прекращение конфликта с Кыргызстаном

25 сен. 17:29

Погранвойска Госкомитета национальной безопасности Таджикистана подтвердили сегодня факт подписания протокола о прекращении пограничного конфликта с Кыргызстаном. Подписи под документом поставили глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

"Председатель Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумин Ятимов и председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев провели переговоры в пункте пропуска "Кизил-Бель" и подписали протокол о прекращении конфликта на границе двух стран", - рассказали представители таджикистанских пограничников.

Официальный Душанбе также отметил, что обе стороны выразили надежду на реализацию подписанного протокола по всем пунктам, дабы "на границе двух стран восстановились мир и взаимопонимание".

Напомним, что первой о подписании протокола, устанавливающего прекращение пограничного конфликта, сообщил официальный Бишкек: Камчыбек Ташиев сообщил, что "с сегодняшнего дня наступает мир, жители Ляйлякского и Баткенского районов, которые ранее покинули свои дома, могут возвращаться".

Активизация пограничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном произошла 14 сентября в таджикском анклаве Ворух, ее горячая фаза продолжалась до 17 сентября, за это время с таджикской стороны погибло 40 человек, с кыргызской – 59 человек.

Из 980 км таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы более 660 км, однако на остальных регулярно возникают территориальные споры и столкновения.