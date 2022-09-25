Северная Осетия будет жестко пресекать нарушения в пробке у границы Грузии

25 сен. 17:14

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о скором открытии масштабной парковки для транспорта, следующего из России в Грузию. Необходимость в стоянке автомобилей появилась после того, как число желающих выехать из РФ в соседнюю страну выросло многократно.

"На строящейся объездной дороге в районе селения Ногир открываем перехватывающую парковку для транзитного автотранспорта. Ситуация на государственной границе РФ сегодня требует вмешательства региональных властей – необходимо упорядочить движение и снять напряжение, которое возникло на дорогах республики", - рассказал Меняйло на своем Telegram-канале.

Глава республики пояснил, что пробка из уезжающих в Грузию создает неудобства населению Северной Осетии. "Меня сейчас заботит обеспечение порядка на территории вверенного мне региона и безопасность его жителей", - заявил Сергей Меняйло, добавив, что обеспечивать порядки в многокилометровой пробке пока будут полицейские, но в перспективе к ним могут подключить Росгвардию.

"Будем жестко пресекать правонарушения – кем бы они ни допускались. Наша задача сейчас – обеспечить порядок на подъездах к границе", - заключил глава Северной Осетии.