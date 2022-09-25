Трое россиян попытались незаконно проникнуть в Костанайскую область Казахстана

25 сен. 16:44

Как сообщили сегодня в Комитете национальной безопасности Казахстана, сегодня днем на российско-казахстанской границе были задержаны трое россиян, пытавшихся незаконно проникнуть в Костанайскую область.

"25 сентября на участке департамента Пограничной службы по Костанайской области пограничным нарядом отделения "Тобыл" задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска", - приводит сообщение КНБ ТАСС.

Россияне объяснили попытку незаконного проникновения в Казахстан "стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации".

После проведения необходимых процедур нарушители границы будут выдворены в Россию. В КНБ уточнили, что в настоящее время казахстанские пограничники работают в усиленном режиме.