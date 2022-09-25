Самарканд примет Узбекистанско-российский образовательный форум

25 сен. 16:28

Третий узбекистанско-российский образовательный форум пройдет в Самарканде с 22 по 24 октября, сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования Узбекистана.

Данное объявление было сделано после переговоров главы МДО Агриппины Шин и референта управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексея Власова.

"В ходе переговоров обсуждены вопросы эффективной организации и проведения третьего образовательного форума Россия-Узбекистан, который пройдет в Самарканде с 22 по 24 октября", - рассказали в ведомстве.

Стороны переговоров также согласились о продолжении регулярных встреч официальных представителей России и Узбекистана для диалога по дошкольному образованию.