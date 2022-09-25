Греция вооружает невоенные острова у берегов Турции

25 сен. 16:12

Официальная Анкара сообщила сегодня об обнаружении греческой боевой техники на островах в Эгейском море, имеющих невоенный статус. Эти острова расположены у берегов Турции, и их вооружение является нарушением международных документов.

Как пишет агентство Анадолу, перевозку греческой армией бронетехники на эти острова засекли турецкие беспилотники. Они зафиксировали, как на острова Лесбос и Самос перевозятся вооружения, недавно поставленные США в порт Александруполис.

Уточняется, что на Лесбосе появилось 23 броневика, на Самосе – 18 броневиков. Лесбос был вооружен 18 сентября, Самос – 21 сентября.

Турецкие источники подчеркнули, что в первую очередь на острова с невоенным статусом завозится американское оружие.