Раиси: развитие отношений Ирана, России и Китая поможет нейтрализовать санкции США

25 сен. 15:38

Сотрудничество стран, попавших под санкции США, позволит преодолеть эти ограничительные меры, считает президент Ирана Эбрахим Раиси, пишет агентство "Мехр".

"Отношения Исламской Республики Иран, Китая, России и других стран, которые могли попасть под санкции, внесут огромный вклад в нейтрализацию этих ограничительных мер, применяемых американцами", - заявил Раиси китайским СМИ на полях Генассамблеи ООН.

Иранский лидер также выразил желание добиться обновленного миропорядка, который будет исключать гегемонию одной силы и "попирание прав многих народов".

"Взаимодействие нашей страны с Китаем, Россией и другими членами Шанхайской организации сотрудничества (...) с Организацией экономического сотрудничества, совместная работа может привести к появлению новых центров силы", - заметил он.