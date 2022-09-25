Иммунолог не исключил опасности вируса "Хоста" для человечества

25 сен. 15:23

Как только вирус Khosta-2 сможет распространяться от человека к человеку, то может стать опасным, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пишет РИА Новости.

"Поэтому что будет с "хостой"... никто не знает, что может произойти из-за вот этих вот мутаций. Поэтому, если он получит способность распространяться от человека к человеку, то будет опасен, а пока нет", - рассказал иммунолог.

Жемчугов отметил, что мутации есть в геноме всех вирусов, микробов и бактерий, их происходит десятки в день.

Вирусы Khosta-1 и Khosta-2 были обнаружены в 2020 году у летучих мышей вблизи Сочи. Они вместе с коронавирусом SARS-CoV-2 относятся к сарбековирусам, пишет научный журнал PLoS Pathogens.