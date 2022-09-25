Фермеры Грузии получат еще $3,5 миллиона на новые сады

25 сен. 15:12

В Грузии станет больше садов, власти страны выделят дополнительные средства фермерам на разбивку новых садов и устройство саженцевых хозяйств, следует из поправок к госбюджету 2022 года.

На финансирование программы "Посади будущее" будет дополнительно выделено 10 млн лари (более $3,5 млн). Средства позволят разбить новые сады на 4,4 тыс га, а также организовать три новых саженцевых хозяйства.

Проект "Посади будущее" в рамках "Единых агропроектов" Грузии стартовал в марте 2015 года. Цель проекта - максимальное содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйства во всех муниципалитетах Грузии (кроме Тбилиси, Рустави, Батуми и Поти).

Новые многолетние сады уже разбиты на участке около 17,6 тыс га.