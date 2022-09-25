Крым выполнил план по призыву в рамках частичной мобилизации

25 сен. 14:49

Частичная мобилизация в Крыму завершается, написал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Крым сегодня закончит мобилизационные мероприятия до конца дня <…> Всем слова благодарности. Уверен, что всегда найдутся достойные люди, которые отстоят родину в любой ситуации и помогут людям, которые восемь лет терпели геноцид", - сообщил Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что частичная мобилизация - необходимая, вынужденная мера. "Крымчане мужественно себя ведут. Спасибо всем, кто пришел в военкоматы. Слова благодарности", - отметил он.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.