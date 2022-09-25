Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении конфликтов

25 сен. 14:37

Протокол о прекращении конфликтов подписан главами спецслужб Кыргызстана и Таджикистана, сообщил в воскресенье председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев.

"С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликтов и о последствиях конфликтов. Надеюсь, все пункты документа будут соблюдаться”, - сказал Ташиев.

Он добавил, что эвакуированные в ходе конфликта жители приграничных сел могут возвращаться в свои дома. "С сегодняшнего дня на границе будет мирно", - заявил он.

Напомним, масштабные боестолкновения на границе двух стран начались 16 сентября и периодически возобновлялись еще несколько дней. Сообщается о десятках погибших. Киргизская сторона на фоне конфликта эвакуировала из приграничных сел более 140 тысяч человек.