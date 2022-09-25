Огромная пробка образовалась на границе с Грузий

25 сен. 14:23

На въезде к КПП "Верхний Ларс" со стороны России стоит многокилометровая очередь из легковых автомобилей, пишет Sputnik Грузия с места событий.

В субботу МВД по Северной Осетии сообщило, что на границе скопилось около 2,3 тыс автомобилей. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в настоящее время протяженность затора составляет более 15 км.

Последняя опубликованная статистика Северо-Кавказского таможенного управления датирована 22 сентября, тогда границу с Грузией пересек 3021 легковой автомобиль, выехало из России - 1511.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в летний сезон рекорд по пропуску легковых автомобилей на КПП "Верхний Ларс" за сутки - 1950.

На границе "никакой особой пробки не образовалось", сообщает при этом пресс-служба главы республики Северная Осетия, пишет Autonews.ru.